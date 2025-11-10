Sauna Programs in debrecen – november 3, 2025 – November 9, 2025

Sauna Masters:
- 2025.11.10. Monday – Sándor Fazekas, Kinga Szalai, Júlia Császár
- 2025.11.11. Tuesday – Tamás Farkas, Levente Kòrik-Bácsmegi
- 2025.11.12. Wednesday – Alexandra Cseke, Tamás Farkas, András Botos
- 2025.11.13. Thursday – Tímea Kovács, Bernadett Papp, Kata Szathmári – Women’s Day on the Path of the Soul
- 2025.11.14. Friday – Levente Kòrik-Bácsmegi, Júlia Császár
- 2025.11.15. Saturday – Éva Boldog, Levente Kòrik-Bácsmegi, Bernadett Papp – Thermal & Beer
- 2025.11.16. Sunday – Levente Kòrik-Bácsmegi, Júlia Császár
Monday – Friday
Programs (750HUF/program/person)
Intensity
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦
18:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
18:40
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:20
Master sauna
Good night!
♦♦♦
Saturday – Sunday
Programs (750HUF/program/person)
Intensity
11:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
14:00
Steam Cabin
Peeling
♦
16:00
Master sauna
Smoke Ritual
♦
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦♦
18:00
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:00
Master sauna
Good night!
♦♦♦
(aquaticum.hu)