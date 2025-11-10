Sauna Programs in debrecen – november 3, 2025 – November 9, 2025

Sauna Programs in debrecen – november 3, 2025 – November 9, 2025

Sauna Masters:

  1. 2025.11.10. Monday – Sándor Fazekas, Kinga Szalai, Júlia Császár
  2. 2025.11.11. Tuesday – Tamás Farkas, Levente Kòrik-Bácsmegi
  3. 2025.11.12. Wednesday – Alexandra Cseke, Tamás Farkas, András Botos
  4. 2025.11.13. Thursday – Tímea Kovács, Bernadett Papp, Kata Szathmári – Women’s Day on the Path of the Soul
  5. 2025.11.14. Friday – Levente Kòrik-Bácsmegi, Júlia Császár
  6. 2025.11.15. Saturday – Éva Boldog, Levente Kòrik-Bácsmegi, Bernadett Papp – Thermal & Beer
  7. 2025.11.16. Sunday – Levente Kòrik-Bácsmegi, Júlia Császár

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

