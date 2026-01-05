Sauna Programs in Debrecen – december 29, 2025 – january 4, 2025

Wellness
At Aquaticum Debrecen, visitors can take part in various sauna sessions that help cleanse the skin, relieve muscle and joint pain, and contribute to more restful sleep.

Holiday infusion schedule:

2025.12.29:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Tamás Farkas, András Botos, Erik Békési, Alexandra Cseke

2025.12.30:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Júlia Császár, Tamás Farkas, Tímea Kovács

2025.12.31:

Times: 15:00, 16:00, 17:00 Sauna Masters: Júlia Császár, Kata Szathmári

2026.01.01:

Times: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Kata Szathmári, András Botos

2026.01.02:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: András Botos, Júlia Császár, Tímea Kovács

2026.01.03:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Tamás Farkas, Éva Boldog, Tímea Kovács

2026.01.04:

Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Erik Békési, Tamás Farkas, Kata Szathmári

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

