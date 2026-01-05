Sauna Programs in Debrecen – december 29, 2025 – january 4, 2025

At Aquaticum Debrecen, visitors can take part in various sauna sessions that help cleanse the skin, relieve muscle and joint pain, and contribute to more restful sleep.
Holiday infusion schedule:
2025.12.29:
Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Tamás Farkas, András Botos, Erik Békési, Alexandra Cseke
2025.12.30:
Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Júlia Császár, Tamás Farkas, Tímea Kovács
2025.12.31:
Times: 15:00, 16:00, 17:00 Sauna Masters: Júlia Császár, Kata Szathmári
2026.01.01:
Times: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Kata Szathmári, András Botos
2026.01.02:
Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: András Botos, Júlia Császár, Tímea Kovács
2026.01.03:
Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Tamás Farkas, Éva Boldog, Tímea Kovács
2026.01.04:
Times: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Sauna Masters: Erik Békési, Tamás Farkas, Kata Szathmári
Monday – Friday
Programs (750HUF/program/person)
Intensity
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦
18:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
18:40
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:20
Master sauna
Good night!
♦♦♦
Saturday – Sunday
Programs (750HUF/program/person)
Intensity
11:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
14:00
Steam Cabin
Peeling
♦
16:00
Master sauna
Smoke Ritual
♦
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦♦
18:00
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:00
Master sauna
Good night!
♦♦♦
