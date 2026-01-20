Sauna Programs in Debrecen – January 19, 2026 – January 25, 2026

  1. 2026.01.19. Monday – András Botos, Júlia Császár
  2. 2026.01.20. Tuesday – Balázs Hornyák, Balázs Fejes
  3. 2026.01.21. Wednesday – Alexandra Cseke, Éva Boldog
  4. 2026.01.22. Thursday – Kata Szathmári, Éva Boldog – Women’s Day
  5. 2026.01.23. Friday – András Botos, Kata Szathmári
  6. 2026.01.24. Saturday – András Botos, Tímea Kovács
  7. 2026.01.25. Sunday – Kata Szathmári, Éva Boldog

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

