Sauna Programs in Debrecen – January 19, 2026 – January 25, 2026

- 2026.01.19. Monday – András Botos, Júlia Császár
- 2026.01.20. Tuesday – Balázs Hornyák, Balázs Fejes
- 2026.01.21. Wednesday – Alexandra Cseke, Éva Boldog
- 2026.01.22. Thursday – Kata Szathmári, Éva Boldog – Women’s Day
- 2026.01.23. Friday – András Botos, Kata Szathmári
- 2026.01.24. Saturday – András Botos, Tímea Kovács
- 2026.01.25. Sunday – Kata Szathmári, Éva Boldog
Monday – Friday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦
18:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
18:40
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:20
Master sauna
Good night!
♦♦♦
Saturday – Sunday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
11:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
14:00
Steam Cabin
Peeling
♦
16:00
Master sauna
Smoke Ritual
♦
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦♦
18:00
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:00
Master sauna
Good night!
♦♦♦