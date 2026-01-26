Sauna Programs in Debrecen – January 26, 2026 – February 1, 2026

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – January 26, 2026 – February 1, 2026
  1. 2026.01.26. Monday Botos András, Szalai Kinga, Fazekas Sándor
  2. 2026.01.27. Tuesday Szathmári Kata, Farkas Tamás, Kovács Tímea
  3. 2026.01.28. Wednesday Farkas Tamás, Botos András
  4. 2026.01.29. Thursday Szathmári Kata, Drimba Edina, Őrendi János, Farkas Tamás
  5. 2026.01.30. Friday Botos András, Szathmári Kata
  6. 2026.01.31. Saturday Boldog Éva, Botos András
  7. 2026.02.01. Sunday Boldog Éva, Császár Júlia, Békési Erik

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

Related Posts

Aquaticum Sauna World, 1-7 February

Aquaticum Sauna World, 18-24 February

Sauna Programs between 06 March and 12 March, 2023.

Bácsi Éva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *