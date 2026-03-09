Sauna Programs in Debrecen – March 9, 2026 – March 15, 2026

  1. 2026.03.09. Monday – Erik Békési, András Botos
  2. 2026.03.10. Tuesday – Tamás Farkas, András Botos
  3. 2026.03.11. Wednesday – Tamás Farkas, Júlia Császár
  4. 2026.03.12. Thursday – Kata Szathmári, Júlia Császár
  5. 2026.03.13. Friday – Kata Szathmári, András Botos
  6. 2026.03.14. Saturday – Éva Boldog, András Botos, Erik Békési – Thermal & Beer
  7. 2026.03.15. Sunday – Júlia Császár, Tamás Farkas

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

