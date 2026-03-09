Sauna Programs in Debrecen – March 9, 2026 – March 15, 2026

- 2026.03.09. Monday – Erik Békési, András Botos
- 2026.03.10. Tuesday – Tamás Farkas, András Botos
- 2026.03.11. Wednesday – Tamás Farkas, Júlia Császár
- 2026.03.12. Thursday – Kata Szathmári, Júlia Császár
- 2026.03.13. Friday – Kata Szathmári, András Botos
- 2026.03.14. Saturday – Éva Boldog, András Botos, Erik Békési – Thermal & Beer
- 2026.03.15. Sunday – Júlia Császár, Tamás Farkas
Monday – Friday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦
18:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
18:40
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:20
Master sauna
Good night!
♦♦♦
Saturday – Sunday
Programs (800 HUF/program/person)
Intensity
11:00
Master sauna
Aromatic Relaxation
♦
14:00
Steam Cabin
Peeling
♦
16:00
Master sauna
Smoke Ritual
♦
17:00
Master sauna
Soothing Aromas – Peeling
♦♦
18:00
Master sauna
Refresh program
♦♦
19:00
Master sauna
Good night!
♦♦♦