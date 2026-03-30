Sauna Programs in Debrecen – March 30, 2026 – April 6, 2026

  1. 2026.03.30. Monday – Tamás Farkas, András Botos
  2. 2026.03.31. Tuesday – Éva Boldog, Kata Szathmári
  3. 2026.04.01. Wednesday – András Botos, Júlia Császár
  4. 2026.04.02. Thursday – Kata Szathmári, Júlia Császár – Women’s Day
  5. 2026.04.03. Friday – Tamás Farkas, András Botos
  6. 2026.04.05. Saturday – Kata Szathmári, Tamás Farkas
  7. 2026.04.06. Sunday – András Botos, Tamás Farkas

 

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

18:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

11:00

Master sauna

Aromatic Relaxation

14:00

Steam Cabin

Peeling

16:00

Master sauna

Smoke Ritual

17:00

Master sauna

Soothing Aromas – Peeling

♦♦

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

