Sauna Programs in Debrecen – June 22, 2026 – June 28, 2026

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – June 22, 2026 – June 28, 2026
  1. 2026.06.22. Monday – Letícia Nagy, András Botos
  2. 2026.06.23. Tuesday – András Botos, Kata Szathmári
  3. 2026.06.24. Wednesday – Tamás Farkas, Letícia Nagy
  4. 2026.06.25. Thursday – Tamás Farkas, Balázs Fejes
  5. 2026.06.26. Friday – Kata Szathmári, András Botos
  6. 2026.06.27. Saturday – Kata Szathmári, Erik Békési
  7. 2026.06.28. Sunday – Kata Szathmári, Erik Békési

Monday – Friday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Calming aromas

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (800 HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Calming aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Aquaticum Sauna World, 27 May – 2 June

Sauna Team Debrecen: Santa Sauna Party on Friday

Aquaticum Sauna World, 15-21 October

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *