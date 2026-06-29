Sauna Programs in Debrecen – June 22, 2026 – June 28, 2026

- 2026.06.22. Monday – Letícia Nagy, András Botos
- 2026.06.23. Tuesday – András Botos, Kata Szathmári
- 2026.06.24. Wednesday – Tamás Farkas, Letícia Nagy
- 2026.06.25. Thursday – Tamás Farkas, Balázs Fejes
- 2026.06.26. Friday – Kata Szathmári, András Botos
- 2026.06.27. Saturday – Kata Szathmári, Erik Békési
- 2026.06.28. Sunday – Kata Szathmári, Erik Békési
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
(aquaticum.hu)