Seven vehicles and 13 workers are struggling with slippery roads in Debrecen

The non-slip of the roads in Debrecen is carried out with a salt-sand mixture- said the A.K.S.D.

The work ordered by the municipality will be carried out on the following streets:

Certain cycle paths, specific sidewalks outside the ring road (Ady Endre Avenue, Bartók Béla Street, Békéssy Béla Street, Bem Square, Benczúr Gyula Street, Bocskai István Square, Bólyai Street, Borbíró Square, Böszörményi Road, Budai Ézsaiás Street, Cívas Street Doberdó street, Dózsa György street, University boulevard, University square, Faraktár street, Füredi road, Görgey street, Gyöngyösi street, Hadházi road, Honvéd street, Ibolya street, Ifjúság street, István road, Jerikó street, Kandia street, Kartács street road, Kishegyesi út, Laktanya utca, Mester utca, Mikszáth utca, Monti Ezredes utca, Móricz Zsigmond körút, Nagyerdei körút, Oláh Gábor utca, Ótemető utca, Pallagi út, Thomas Mann utca, Tócóskerti housing estate, Vezér utca, Vánkér utca, , Water Tower Street).

The slippery roads caused by tin rain, cause a lot of problems in the whole county of Hajdú-Bihar.

debreceninap.hu