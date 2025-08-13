Occasional tram service interruptions – changes to public transport schedules during the Debrecen Flower Carnival side events

The Debrecen Flower Carnival side events will take place at Kossuth Square from August 15 to August 19, 2025. During the events, the schedules of tram lines 1 and 2 will be adjusted.
On Friday, August 15, Saturday, August 16, and Monday, August 18, from 8:00 PM until 11:00 PM, trams will operate in sections between Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás and Kálvin tér – Egyetem/Doberdó utca – Kálvin tér. Tram service between Városháza and Kálvin tér will be suspended during these hours. Tickets remain valid for transfers but must be validated on each vehicle.
On Sunday, August 17, from 7:30 PM to 9:30 PM, until the Night Ride parade ends, trams will operate in sections between Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás, Kölcsey Központ – Szent László Greek Catholic High School – Kölcsey Központ, and Szent László Greek Catholic High School – Doberdó utca – Szent László Greek Catholic High School. Tickets remain valid for transfers but must be validated on each vehicle.
On Sunday, August 17, from 7:30 PM to 9:30 PM, tram line 1 will be suspended. Instead, 1V replacement buses will run along the route:
Nagyállomás – Erzsébet utca – Antall József utca – Tisza István utca – Hatvan utca – Bethlen utca – Egyetem sugárút – Nagyerdei körút – Nagyerdei körút (turnaround) – Nagyerdei körút – Egyetem sugárút – Bethlen utca – Hatvan utca – Tisza István utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás.
The 1V replacement buses will stop at: Nagyállomás (bus stop 10), Barna utca, Antall József utca, Tisza István utca, Hatvan utca, Kölcsey Központ (Bethlen utca), Honvéd utca, Egyetem sugárút, Nagy Lajos király tér, Egyetem tér, Egyetem, Klinikai Központ Nagyerdei Campus, Egyetem, Egyetem tér, Nagy Lajos király tér, Egyetem sugárút, Honvéd utca, Jókai utca, Hatvan utca, Tisza István utca, Antall József utca, MÁV-rendelő, Nagyállomás (trolleybus stop 5).
On Sunday, August 17, from 9:30 PM to 11:00 PM, trams will operate in sections between Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás and Kálvin tér – Egyetem/Doberdó utca – Kálvin tér. Service between Városháza and Kálvin tér will be suspended. Tickets remain valid for transfers but must be validated on each vehicle.
On Tuesday, August 19, from 5:00 PM to 11:00 PM, trams will operate in sections between Nagyállomás – Városháza – Nagyállomás and Kálvin tér – Egyetem/Doberdó utca – Kálvin tér. Service between Városháza and Kálvin tér will be suspended. Tickets remain valid for transfers but must be validated on each vehicle.
DKV Zrt. thanks passengers for their understanding and patience.