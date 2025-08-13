Sauna Programs in Debrecen – August 11 – August 17.

Sauna Masters:
- 2025.08.11. Monday – Sándor Fazekas, Kinga Szalai
- 2025.08.12. Tuesday – Balázs Hornyák, Éva Boldog
- 2025.08.13. Wednesday – Tamás Farkas, Éva Boldog
- 2025.08.14. Thursday – Tamás Farkas, Kata Szathmári
- 2025.08.15. Friday – András Botos, Tamás Farkas, Júlia Császár
- 2025.08.16. Saturday – Kata Szathmári, Éva Boldog
- 2025.08.17. Sunday – Kata Szathmári, Éva Boldog
|
Monday – Friday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Relaxing relaxation
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (750HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Relaxing aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
(aquaticum.hu)