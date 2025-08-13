Sauna Programs in Debrecen – August 11 – August 17.

Wellness
Bácsi ÉvaLeave a Comment on Sauna Programs in Debrecen – August 11 – August 17.

Sauna Masters:

  1. 2025.08.11. Monday – Sándor Fazekas, Kinga Szalai
  2. 2025.08.12. Tuesday – Balázs Hornyák, Éva Boldog
  3. 2025.08.13. Wednesday – Tamás Farkas, Éva Boldog
  4. 2025.08.14. Thursday – Tamás Farkas, Kata Szathmári
  5. 2025.08.15. Friday – András Botos, Tamás Farkas, Júlia Császár
  6. 2025.08.16. Saturday – Kata Szathmári, Éva Boldog
  7. 2025.08.17. Sunday – Kata Szathmári, Éva Boldog

 

Monday – Friday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

18:00

Master sauna

Relaxing relaxation

18:40

Master sauna

Refresh program

19:20

Master sauna

Good night!

♦♦

 

Saturday – Sunday

Programs (750HUF/program/person)

Intensity

16:00

Master sauna

Relaxing aromas

17:00

Master sauna

Aromatic relaxation

18:00

Master sauna

Refresh program

♦♦

19:00

Master sauna

Good night!

♦♦♦

(aquaticum.hu)

Related Posts

Guest Nights Jump 630% in December From Low Pandemic Base

Tóháti Zsuzsa

Aquaticum Sauna World – 27 July – 2 August

Sauna programmes in Debrecen – 12. May- 18. May

Bácsi Éva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *