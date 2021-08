Last Summer CSAK Design Market in Víztorony

Join the last summer CSAK Design event today at Víztorony Debrecen between 11:00 am and 8:00 pm.

Date: Sunday (15th August) 11:00 am – 8:00 pm

Venue: Víztorony Debrecen (7. Pallagi road)

Program: Last summer CSAK Design Market of handmade products with two new artists.

In case you like local handmade products, visit the event today at Víztorony Debrecen.

Displayers:

arszi

Csajbók Márta silk painter

Csudaságok

Debreczeni Cheese

Exiter Diary

Faludi G

Gabart Glass Design

Handwoven Dreams by KATAHoldviola

Joy by Honey

Judit Cs. Horváth

Karászi Judit Design

Nituska Design

Magicherb

Maminvent

niMin

Szivárvány Mami

U/DSGN

Vajákos Asszony Teái (tea products)

WEALL

Facebook event