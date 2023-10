German conversation club organized by the Méliusz Library and Köz-Pont Youth Association.

Every Wednesday from 4.30 p.m (first time on October 18,2023)

Location: Méliusz Central Library Foreign Language Department

More information: Debrecen, Bem tér 19/D, tel.: 06-52/502-475, e-mail: idegennyelvi@meliusz.hu