December 23, Monday

All vehicles will operate according to the school holiday weekday schedule.

December 24, Tuesday

From the start of operations until 4:00 PM: Saturday schedule.

Between 4:00 PM and 9:00 PM: Limited services, including: Trams : Lines 1 and 2 Trolleys : Lines 3, 3A, 5, and 5A Buses : Lines 25, 46, 46Y, 60, 60H, 125, 146, and Airport 1



Post-4:00 PM Departures (selected lines):

Tram 1 (Nagyállomás): 16:02, 16:38, 17:26, 18:14, 19:02, 19:50, 20:38

(Nagyállomás): 16:02, 16:38, 17:26, 18:14, 19:02, 19:50, 20:38 Tram 2 (Nagyállomás): 16:20, 16:44, 17:20, 17:44, 18:20, 18:44, 19:20, 19:44, 20:20

(Nagyállomás): 16:20, 16:44, 17:20, 17:44, 18:20, 18:44, 19:20, 19:44, 20:20 Trolley 3 (Segner tér): 16:05, 16:35; (Köztemető, Főkapu): 16:30, 17:00

(Segner tér): 16:05, 16:35; (Köztemető, Főkapu): 16:30, 17:00 Trolley 3A (Segner tér): 17:05, 18:15, 19:25; (Kassai út): 17:32, 18:37, 19:44

(Segner tér): 17:05, 18:15, 19:25; (Kassai út): 17:32, 18:37, 19:44 Trolley 5 (Segner tér): 16:12, 16:42; (Köztemető, Főkapu): 16:10, 16:40, 17:10

(Segner tér): 16:12, 16:42; (Köztemető, Főkapu): 16:10, 16:40, 17:10 Trolley 5A (Segner tér): 17:12, 17:42, 18:35, 19:35; (Kassai út): 18:12, 19:02, 20:02

(Segner tér): 17:12, 17:42, 18:35, 19:35; (Kassai út): 18:12, 19:02, 20:02 Bus 25/125 : From Vincellér utca: 16:07, 17:07, 18:07, 19:07; From Veres Péter utca: 16:05, 16:38, 17:38, 18:35, 19:35

: From Vincellér utca: 16:07, 17:07, 18:07, 19:07; From Veres Péter utca: 16:05, 16:38, 17:38, 18:35, 19:35 Bus 46/46Y : From Nagyállomás: 17:08, 18:02; From Inter Tan-Ker Zrt.: 16:22, 17:40, 18:22

: From Nagyállomás: 17:08, 18:02; From Inter Tan-Ker Zrt.: 16:22, 17:40, 18:22 Bus 60/60H : From Segner tér: 17:10; From Krones Hungary Kft.: 18:15

: From Segner tér: 17:10; From Krones Hungary Kft.: 18:15 Airport Bus 1: From Nagyállomás: 16:15, 17:15; From Airport Debrecen: 16:30, 17:30

December 25–26 (Wednesday–Thursday)

All services will run on a Sunday/holiday schedule. The Auchan shopper service will not operate.

December 27–28 (Friday–Saturday)

All services will run on a Saturday schedule.

December 29 (Sunday)

All services will run on a Sunday/holiday schedule.

December 30–31 (Monday–Tuesday)

Services will operate on a school holiday weekday schedule.

On December 31, Auchan shopper service departures: From Nagyállomás: 08:40, 09:40, 12:40, 14:40 From Auchan: 09:05, 10:05, 13:05, 15:05, 16:15



January 1, 2025 (Wednesday)

All services will run on a Sunday/holiday schedule. The Auchan shopper service will not operate.

January 2–3, 2025 (Thursday–Friday)

Services will operate on a school holiday weekday schedule.

