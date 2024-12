In the early hours of New Year’s Day, Wednesday, January 1, 2025, night buses will run on their usual routes and schedules, marked as lines 92, 93, and 94.

Departure times:

Line 92 from Doberdó Street: 12:30 AM, 1:30 AM

Line 93 from Nagyállomás: 12:45 AM, 1:45 AM

from Nagyállomás: 12:45 AM, 1:45 AM Line 94 from Nagyállomás: 12:30 AM, 1:30 AM

Passengers can find detailed information about the New Year’s Eve and New Year’s Day transportation schedules on www.dkv.hu.

(DKV)