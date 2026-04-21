Sauna Programs in Debrecen – April 20, 2026 – April 26, 2026

- 2026.04.20 Monday – Tamás Farkas, Júlia Császár
- 2026.04.21 Tuesday – Kata Szathmári, András Botos
- 2026.04.22 Wednesday – Balázs Fejes, Tamás Farkas, András Botos
- 2026.04.23 Thursday – Kata Szathmári, Júlia Császár
- 2026.04.24 Friday – Erik Békési, András Botos
- 2026.04.25 Saturday – Júlia Császár, Kata Szathmári, János Òrendi, Edina Drimba
- 2026.04.26 Sunday – Júlia Császár, Kata Szathmári
|
Monday – Friday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
18:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
18:40
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦
|
19:20
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
|
Saturday – Sunday
|
Programs (800 HUF/program/person)
|
Intensity
|
16:00
|
Master sauna
|
Calming aromas
|
♦
|
17:00
|
Master sauna
|
Aromatic relaxation
|
♦
|
18:00
|
Master sauna
|
Refresh program
|
♦♦
|
19:00
|
Master sauna
|
Good night!
|
♦♦♦
