DKV Night Rides Tonight

DKV buses and trams are going to be launched tonight after midnight.

Schedule:

Tram 1

From Nagyállomás: 00:40

Tram 2

From Nagyállomás: 00:30 Bus 18Y

Kistemplom (Towards Széna tér) : 00:35 Bus 125

From Debreceni Ítélőtábla: 00:40 *Bus 34, 35, 36

From Csokonai Theatre (Towards Józsa) : 00:30 *The bus carries the passengers between Széchenyi utca, Harmat utca, Felsőjózsai utca, Elek utca – Rózsavölgy utca – Felsőjózsai utca – Gönczy Pál utca – Bocskai István utca – Tokaji utca – Templom utca – Alsójózsai utca and Segner tér. Bus 47Y

From Kistemplom (Towards Vadász utca): 00:40

Source: www.dkv.hu